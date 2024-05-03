Причины изменения формы груди: что влияет на ее внешность

Три обстоятельства, в результате которых форма груди может измениться

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Форма груди может изменяться не только из-за хирургических вмешательств, но и по ряду других причин, на которые указывают специалисты.

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Анна Петрова, терапевт, описывает наиболее распространенные из них. Во-первых, менструация может оказывать влияние на форму груди из-за изменений уровня гормонов, особенно прогестерона, который подготавливает организм к беременности. Затем, регулярные тренировки в спортзале, особенно с использованием тяжелых весов, могут изменить процент жира в теле, что также отразится на груди. Наконец, активное потребление кофе и курение могут привести к потере упругости груди из-за воздействия химикатов, разрушающих коллаген.

Петрова советует воздерживаться от кофе и сигарет, чтобы минимизировать негативное воздействие на форму груди.