Причины изменения формы груди: что влияет на ее внешность

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Три обстоятельства, в результате которых форма груди может измениться

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Форма груди может изменяться не только из-за хирургических вмешательств, но и по ряду других причин, на которые указывают специалисты.

Три обстоятельства, в результате которых форма груди может измениться
Фото: commons.wikimedia.org by Kristopher Harris is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Анна Петрова, терапевт, описывает наиболее распространенные из них. Во-первых, менструация может оказывать влияние на форму груди из-за изменений уровня гормонов, особенно прогестерона, который подготавливает организм к беременности. Затем, регулярные тренировки в спортзале, особенно с использованием тяжелых весов, могут изменить процент жира в теле, что также отразится на груди. Наконец, активное потребление кофе и курение могут привести к потере упругости груди из-за воздействия химикатов, разрушающих коллаген.

Петрова советует воздерживаться от кофе и сигарет, чтобы минимизировать негативное воздействие на форму груди.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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