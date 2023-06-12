Зарубежные врачи призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными. Об этой угрозе для здоровья рассказал доктор Ахмед эль-Модир, пишет Daily Express.
В списке оказались рак лёгких, печени, поджелудочной железы, шейки матки, кишечника, простаты и яичников.
Одним из самых частых онкологических заболеваний в Британии является колоректальный рак, на который могут указывать такие симптомы, как частая боль в области живота, колики, вздутие, запоры или, наоборот, расслабление стула.
Трудности с пищеварением возникают при онкологии печени, нередки тошнота и рвота. Также может присутствовать светлый стул и постоянное чувство сытости, отметил специалист.
По его словам, лишь на последних стадиях могут давать о себе знать и остальные виды рака из списка.
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