Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зарубежные врачи призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными. Об этой угрозе для здоровья рассказал доктор Ахмед эль-Модир, пишет Daily Express.

В списке оказались рак лёгких, печени, поджелудочной железы, шейки матки, кишечника, простаты и яичников.

Одним из самых частых онкологических заболеваний в Британии является колоректальный рак, на который могут указывать такие симптомы, как частая боль в области живота, колики, вздутие, запоры или, наоборот, расслабление стула.

Трудности с пищеварением возникают при онкологии печени, нередки тошнота и рвота. Также может присутствовать светлый стул и постоянное чувство сытости, отметил специалист.

По его словам, лишь на последних стадиях могут давать о себе знать и остальные виды рака из списка.

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