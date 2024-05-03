Новый поворот в международных отношениях: Турция останавливает торговлю с Израилем на фоне политической напряженности

Bloomberg: Турция и Израиль разорвали торговые отношения

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Два турецких чиновника сообщили информационному агентству Bloomberg, что с четверга Турция прекратила все экспортно-импортные отношения с Израилем.

Фото: openverse by Argenberg is licensed under CC BY 2.0

Официальных комментариев от турецких властей на этот счет пока не последовало.

По данным турецкого статистического института, в 2023 году товарооборот между двумя странами достиг 6,8 миллиарда долларов, из которых 76% пришлось на турецкий экспорт.

Напомним, что в октябре прошлого года произошло обострение ситуации на Ближнем Востоке — приграничные регионы Израиля стали целью крупномасштабной атаки со стороны ХАМАС*.

* палестинское движение.