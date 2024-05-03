Рэпер Тимати показал подросшего сына Ратмира на отдыхе: "Решетова в миниатюре"

Рэпер Тимати поделился фото с четырёхлетним сыном

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Тимати показал, как весело проводит время с четырёхлетним сыном Ратмиром.

Фото: https://www.instagram.com/timatiofficial by Инстаграм рэпера Тимати is licensed under public domain

Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера Тимати) разместил в своём "Инстаграме*" фото с наследником, которому осенью исполнится пять лет.

На снимке музынт запечатлён с сыном на фоне райского пейзажа с голубым морем и экзотической растительностью. Мальчик на фото увлечённо играет с отцом.

"Классно быть папой", — подписал каздры владелец музыкального лейбла Black Star Inc. Тимати.

Подписчики отметили, что мальчик очень похож на маму — модель Анастасию Решетову.

"На мамку похож, красавец. Вырастет, ой, держитесь девчонки": "Решетова в миниатюре"; "Прям на Настю похож", — писали фолрверы под постом артиста.

Ранее мама Тимати Симона Юнусова отметила, что её внучка от Алёны Шишковой поразительно сильно похожа на отца.

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