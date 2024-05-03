Рассказываем о сурфинии, которая является украшением садов и балконов

Как правильно ухаживать за сурфинией

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Сурфиния — это красивое и популярное растение, которое часто используется для украшения садов и балконов. Её яркие цветы и обильное цветение делают её любимицей среди садоводов. Однако, как и любое другое растение, сурфиния требует определённого ухода, чтобы оставаться здоровой и красивой. Расскажем о том, как правильно ухаживать за сурфинией.

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Растение предпочитает солнечные места, поэтому выбирайте для него открытые участки сада или балкона. Также важно, чтобы почва была хорошо дренированной, чтобы избежать застоя воды, которые могут привести к гниению корней.

После посадки сурфинии необходимо обеспечить ей регулярный полив. Растение любит влажную почву, но не переносит заливы водой. Поэтому следите за тем, чтобы почва всегда была слегка влажной, но не мокрой. В жаркие летние дни может потребоваться поливать сурфинию даже два раза в день.

Также важно регулярно подкармливать растение. Для этого можно использовать универсальные удобрения для цветущих растений или специальные удобрения для сурфинии. Подкармливать растение нужно каждые 2-3 недели в течение всего сезона цветения.

Чтобы сурфиния цвела обильно и дольше, необходимо удалять увядшие цветы. Это позволит растению сосредоточить свои силы на формировании новых бутонов. Также рекомендуется периодически обрезать сурфинию, чтобы она не стала слишком вытянутой и сохраняла компактную форму.

Важным аспектом ухода за сурфинией является защита от вредителей и болезней. Растение может подвергаться нападению тли, мучнистого червеца и других вредителей. Для борьбы с ними можно использовать специальные инсектициды или народные средства, например, настой чеснока или раствор мыла.