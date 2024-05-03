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Стальная выдержка: названы породы самых спокойных собак

Кинологи назвали самые спокойные породы собак

1:27
Зоосфера » Собаки

Личность владельца должна гармонировать с темпераментом его собаки для настоящей дружбы между ними.

Кинологи назвали самые спокойные породы собак
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Существуют собаки, предпочитающие активный стиль жизни, в то время как другие известны своей шумностью. Ниже представлены породы, идеально подходящие для любителей спокойствия.

Специалисты выделили породы собак, которые дома поведут себя тише, чем кошки:

Бассет-хаунд — отличается своим спокойствием и медлительностью, к тому же очень терпелив. Хотя он и может иногда завыть, других проблем с шумом не вызывает.

Ирландский волкодав — несмотря на свои грозные размеры, этот пес обладает нежным характером. Он умён, хорошо поддается дрессировке и является отличным спутником.

Французский бульдог — идеален для тех, кто проводит много времени дома. Любит вздремнуть после прогулки или еды, эти собаки тихие и спокойные, прекрасно подходят для жизни в городской квартире.

Бернский зенненхунд — семейная собака, которая с удовольствием будет играть с детьми или отдыхать в уединении.

Пекинес — не рекомендуется для семей с маленькими детьми, но в остальном у этой породы почти нет недостатков.

Ньюфаундленд — настолько тихая собака, что её можно спутать с ковриком или подушкой. Удивительно, но разозлить этого гиганта практически невозможно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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