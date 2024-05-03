Стальная выдержка: названы породы самых спокойных собак

Личность владельца должна гармонировать с темпераментом его собаки для настоящей дружбы между ними.
Существуют собаки, предпочитающие активный стиль жизни, в то время как другие известны своей шумностью. Ниже представлены породы, идеально подходящие для любителей спокойствия.
Специалисты выделили породы собак, которые дома поведут себя тише, чем кошки:
Бассет-хаунд — отличается своим спокойствием и медлительностью, к тому же очень терпелив. Хотя он и может иногда завыть, других проблем с шумом не вызывает.
Ирландский волкодав — несмотря на свои грозные размеры, этот пес обладает нежным характером. Он умён, хорошо поддается дрессировке и является отличным спутником.
Французский бульдог — идеален для тех, кто проводит много времени дома. Любит вздремнуть после прогулки или еды, эти собаки тихие и спокойные, прекрасно подходят для жизни в городской квартире.
Бернский зенненхунд — семейная собака, которая с удовольствием будет играть с детьми или отдыхать в уединении.
Пекинес — не рекомендуется для семей с маленькими детьми, но в остальном у этой породы почти нет недостатков.
Ньюфаундленд — настолько тихая собака, что её можно спутать с ковриком или подушкой. Удивительно, но разозлить этого гиганта практически невозможно.
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