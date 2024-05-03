Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Съёмки фильма "Тот самый Мюнхгаузен" не обошлись без неприятностей
Три кошки, которые удивляют хозяев своими способностями
Обзор Mercedes-Benz 300SE: возвращение классики W140 на тест-драйве
Топ-4 способа украсить маленькую спальню
Руководство по диагностике: распознавание и ремонт типичных стуков в автомобиле
Избавляемся от сорняков на клубнике
Кинологи назвали самые спокойные породы собак
Хачапури по-осетински с картошкой и сыром: готовятся просто на сковороде
Британец лишился пальцев и части ноги после нападения акулы
Небольшая растяжка от физиотерапевта Сэмюэля Чана, которая поможет расслабить шею

10-минутная растяжка для снятия напряжения в трапециевидных мышцах

2:39
Спорт

Все, что вам нужно для шеи — это 10 минут, чтобы немного расслабить напряженные трапециевидные мышцы. Независимо от того, просыпаетесь ли вы с болью в шее или испытываете некоторый стресс после изнурительной тренировки, Сэмюэл Чан, физиотерапевт, рекомендует попробовать это быстрое упражнение.

10-минутная растяжка для снятия напряжения в трапециевидных мышцах
Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

1. Круг для шеи.

  • Начните, сидя на стуле или опустившись на колени на пол.
  • Скрестив руки на груди, начните вращать шеей по часовой стрелке.
  • Плавно вытяните шею до пределов вашего комфортного диапазона.
  • Сделайте круг в этом направлении в течение пяти повторений, затем поверните против часовой стрелки.

2. Перекатывание плеч.

  • Встаньте на колени или сядьте, руки по бокам.
  • Поднимите плечи как можно выше к ушам.
  • Наклоните плечи вперед и вниз, создавая как можно больше пространства между ушами и лопатками.
  • Потяните их вниз и назад, сведя лопатки вместе.
  • В конце снова поднимите плечи за уши и выполните 10 повторений.
  • Повторите все повторения в противоположном направлении.

3. Растяжка верхней части трапециевидной мышцы.

  • Начните, сидя на стуле или опустившись на колени на пол.
  • Поднимите правую руку над головой и осторожно возьмитесь за левую сторону головы.
  • Осторожно надавливайте, чтобы согнуть шею в бок, растягивая трапециевидную мышцу.
  • С каждым глубоким вдохом мягко надавливайте чуть сильнее.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд, отпустите и повторите всего 3 раза.
  • Проделайте то же самое с противоположной стороны.

4. Растяжка для верхней части трапециевидной мышцы.

  • Поместите массажный мяч или мяч для лакросса между верхней частью плеча и верхней частью трапециевидной мышцы.
  • Слегка прислонитесь к стене, усиливая давление на мышцы.
  • Задержитесь в этом положении на мгновение, затем ослабьте давление.
  • Повторите упражнение 10 раз, затем переключитесь на другую сторону.

5. Разгибание верхней части трапециевидной мышцы с поднятием руки.

  • Поместите массажный мяч или мяч для лакросса между верхней частью плеча и верхней частью трапециевидной мышцы.
  • Слегка прислонитесь к стене, усиливая давление на мышцы.
  • Поднимите руку вверх и опустите на 20 повторений.
  • Затем повторите с противоположной стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Слизней как н бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Последние материалы
Польза и вред шампиньонов
Собчак: ЭКО могло повлиять на рак у Заворотнюк
В Великобритании призвали к пересмотру санкций против России
Как окрасить брови в домашних условиях: пять простых шагов
Foot Mercato: "ПСЖ" после поражения от "Боруссии" покинул стадион без игрока Мбаппе
Мэтью Макконахи и его жена потеряли штаны в рекламе своего бренда текилы
Известен идеальный цвет для кухни
Помидору будут сладкими
Stellantis на пути к полной электрификации в Европе к 2030 году и 50% в США
TAJL: учёные обнаружили уникальную молекулу в туманности Кошачья Лапа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников