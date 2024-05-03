Небольшая растяжка от физиотерапевта Сэмюэля Чана, которая поможет расслабить шею

10-минутная растяжка для снятия напряжения в трапециевидных мышцах

2:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Все, что вам нужно для шеи — это 10 минут, чтобы немного расслабить напряженные трапециевидные мышцы. Независимо от того, просыпаетесь ли вы с болью в шее или испытываете некоторый стресс после изнурительной тренировки, Сэмюэл Чан, физиотерапевт, рекомендует попробовать это быстрое упражнение.

Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

1. Круг для шеи.

Начните, сидя на стуле или опустившись на колени на пол.

Скрестив руки на груди, начните вращать шеей по часовой стрелке.

Плавно вытяните шею до пределов вашего комфортного диапазона.

Сделайте круг в этом направлении в течение пяти повторений, затем поверните против часовой стрелки.

2. Перекатывание плеч.

Встаньте на колени или сядьте, руки по бокам.

Поднимите плечи как можно выше к ушам.

Наклоните плечи вперед и вниз, создавая как можно больше пространства между ушами и лопатками.

Потяните их вниз и назад, сведя лопатки вместе.

В конце снова поднимите плечи за уши и выполните 10 повторений.

Повторите все повторения в противоположном направлении.

3. Растяжка верхней части трапециевидной мышцы.

Начните, сидя на стуле или опустившись на колени на пол.

Поднимите правую руку над головой и осторожно возьмитесь за левую сторону головы.

Осторожно надавливайте, чтобы согнуть шею в бок, растягивая трапециевидную мышцу.

С каждым глубоким вдохом мягко надавливайте чуть сильнее.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд, отпустите и повторите всего 3 раза.

Проделайте то же самое с противоположной стороны.

4. Растяжка для верхней части трапециевидной мышцы.

Поместите массажный мяч или мяч для лакросса между верхней частью плеча и верхней частью трапециевидной мышцы.

Слегка прислонитесь к стене, усиливая давление на мышцы.

Задержитесь в этом положении на мгновение, затем ослабьте давление.

Повторите упражнение 10 раз, затем переключитесь на другую сторону.

5. Разгибание верхней части трапециевидной мышцы с поднятием руки.

Поместите массажный мяч или мяч для лакросса между верхней частью плеча и верхней частью трапециевидной мышцы.

Слегка прислонитесь к стене, усиливая давление на мышцы.

Поднимите руку вверх и опустите на 20 повторений.

Затем повторите с противоположной стороны.