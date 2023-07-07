Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Турпром": эксперты назвали наиболее популярные у туристов из РФ направления на июль
Эксперты назвали три утренних приёма, которые помогут быстро похудеть
Пользователи Twitter* раскритиковали намерение Байдена поставить кассетные бомбы Киеву
Сатановский назвал имена сбежавших из России, которые намного хуже уехавших звёзд
Ростовский суд соберёт 18 участников украинского нацбатальона в одном месте
Депутат Рады: "гопник" из Кривого Рога шантажирует президента США
Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы
РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин

IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем

Здоровье

Игорь Джекиев, успешный предприниматель и востребованный специалист в сфере цифрового здравоохранения, поделился своим профессиональным путем и уникальными проектами, связанными с цифровизацией ключевых областей медицины.

IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем
Фото: 1tv.ru

По его словам, в будущем произойдут изменения в области применения IT-технологий в медицинских целя.

"В моем видении, медицинский прогресс приведет к прорывам в следующих направлениях: научные открытия, такие как новое поколение вакцин и иммунотерапии, прорывы в нанотехнологиях, исследования мозга и неврологии, а также разработки в области предотвращения когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера.

Также важными являются новые медицинские технологии, такие как 3D-печать органов, имплантатов и бионических деталей, точная и индивидуализированная медицина, роботы-хирурги и искусственный интеллект в помощи врачам. Эти технологические инновации в здравоохранении положительно отразятся на преобразовании бизнес-процессов, улучшении телемедицины и возможностях дистанционного мониторинга пациентов", — заявил Джекиев в интервью argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Учёные назвали самого прожорливого хищника на планете

Потребляя более трети всех позвоночных животных Земли, самый прожорливый хищник оказывает ошеломляющее воздействие на экологию.

Учёные назвали самого прожорливого хищника на Земле
Эксперт Гундаров: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ во Львове "особыми ракетами"
Эксперт объяснил необычайную мощность удара России по объектам во Львове
Названы 20 главных сериалов июля 2023 года
Путин и Пригожин должны примириться, это нужно России
Шансов у "зерновой сделки" нет — что предпримет Украина Андрей Николаев У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев
Целью удара по академии во Львове были танки Challenger и иностранные наёмники
Президент Финляндии: наши компании все до одной ушли из России, но это не дало эффекта
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Обильное питьё в жару опасно для сердечников — кардиолог
Последние материалы
Ростовский суд соберёт 18 участников украинского нацбатальона в одном месте
Чем хороши для летнего отпуска Египет и Мексика
7 очень известных, но ложных садовых мифов
Отличные способы применять перегной в органическом саду
Депутат Рады: "гопник" из Кривого Рога шантажирует президента США
Суд закрыл дело о дискредитации ВС РФ в отношении матери погибшего срочника
Бербок: Россия под руководством Путина продолжит представлять угрозу для Европы
РИА Новости: в Киеве силовиков вооружили автоматами и натравили на женщин
IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем
Лариса Гузеева показала результат после похудения ради возвращения "Давай поженимся!": "Изо всех сил сбрасываю вес"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников