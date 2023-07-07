IT-специалист рассказал о развитии телемедицины в будущем

Игорь Джекиев, успешный предприниматель и востребованный специалист в сфере цифрового здравоохранения, поделился своим профессиональным путем и уникальными проектами, связанными с цифровизацией ключевых областей медицины.

Фото: 1tv.ru

По его словам, в будущем произойдут изменения в области применения IT-технологий в медицинских целя.

"В моем видении, медицинский прогресс приведет к прорывам в следующих направлениях: научные открытия, такие как новое поколение вакцин и иммунотерапии, прорывы в нанотехнологиях, исследования мозга и неврологии, а также разработки в области предотвращения когнитивных расстройств, включая болезнь Альцгеймера.

Также важными являются новые медицинские технологии, такие как 3D-печать органов, имплантатов и бионических деталей, точная и индивидуализированная медицина, роботы-хирурги и искусственный интеллект в помощи врачам. Эти технологические инновации в здравоохранении положительно отразятся на преобразовании бизнес-процессов, улучшении телемедицины и возможностях дистанционного мониторинга пациентов", — заявил Джекиев в интервью argumenti.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.