IT-компании Санкт-Петербурга останутся без поддержки в новых условиях?

Власти Санкт-Петербурга вновь заявили, что якобы готовы содействовать росту технопарков и развитию IT-отрасли. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в ходе встречи с городскими бизнесменами. Заявление чиновника не подтверждается практикой — в Смольном отказывают крупным инвесторам, демонстрируя отсутствие подлинного интереса к процветанию петербургской IT-сферы.

Во время визита Корабельникова на прядильно-ниточный комбинат "Красная нить" состоялся круглый стол по мерам поддержки и импортозамещению. Бизнесмены попросили вице-губернатора посодействовать в вопросах внедрения разработок технопарка комбината в отрасли российской экономики.

Чиновники фактически утверждают, что Смольный настроен на рост и развитие предприятий, которые способны заменить иностранные товары. Однако в реальности поддержка бизнес-сообществу, в том числе — IT-сфере, в Петербурге практически не оказывается.

Показательно сравнение двух столиц. В марте в Москве и Санкт-Петербурге были представлены меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне введенных санкций из-за специальной операции России на Донбассе. В столице заработал колл-центр для консультирования предпринимателей и приема идей, анонсированы снижение арендных ставок и ослабление контроля. Кроме того, в Москве работают над сохранением рабочих мест, поддержкой бесперебойной работы предприятий и заменой импортных товаров отечественными. В Санкт-Петербурге к этому времени было обещано лишь создать "рабочую группу" из чиновников, депутатов и предпринимателей, которая займется мониторингом, анализом и реагированием на изменения. О конкретных мерах помощи бизнесу не сообщалось.

IT-сфера Санкт-Петербурга еще до санкций испытывала проблемы. Сравнение с другими регионами указывало на то, что темпы роста отрасли были ниже, например, московских, а IT-сфера теряла прибыль. Тем не менее, решение крупных госкомпаний выделить IT-центры в отдельные бизнес-структуры, платящие налоги самостоятельно, позволило правительству Петербурга рапортовать об улучшении в отрасли из-за увеличения объема налоговых отчислений.

Сравнение ВРП (валового регионального продукта) в IT-секторе Москвы и Петербурга также подтверждало отставание Северной столицы. За 2021 год ВРП в Москве вырос на 22%, тогда как в Петербурге всего на 3,7%. При этом положительной динамики в городе на Неве добились после падения на 4% в пандемийном 2020 году, хотя в столице в это же время наблюдался рост. Это, однако, не мешало подконтрольным Смольному СМИ заявлять об успешном развитии отрасли и даже называть Петербург "IT-столицей" России.

С тех пор ничего не изменилось: представители власти по-прежнему ограничиваются словами, реальным делам предпочитая бесконечные совещания и громкие заявления в прессе. Показательно, что на прошедшей неделе Смольный отказал в разрешении на строительство исследовательского IT-центра в Санкт-Петербурге компании "ТелекомСети", связанной с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

"Еще до всех событий, в конце 2021 года, я собирался построить центр развития IT-технологий. (…) В данном центре предусматривались суперкомфортные условия для работников IT-индустрии, эдакий русский "Эпл Парк"", — пояснил предприниматель.

Бизнесмен полагает, что причиной отказа стал материальный интерес чиновников.

"Почему Смольный после подписания всех соглашений не дал мне это сделать? Объясняю: я не даю взяток. По-русски это называется — с меня взятки гладки", — резюмировал Пригожин.

По мнению ряда городских изданий, противодействие Смольного строительству кластера может также объясняться незаинтересованностью команды губернатора Александра Беглова в развитии Петербурга как крупного центра отечественных IT-технологий. Как считают журналисты, в Смольном предпочитают представлять интересы тесно связанных с городскими властями бизнес-структур.