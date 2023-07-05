Врач-терапевт Чернышова назвала три опасных вида мяса, которые могут уложить в больницу

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мясо диких животных может спровоцировать различные заболевания у человека, к тому же в нём часто встречаются паразиты, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: pixels

Одной из самых опасных она назвала медвежатину, которая может являться источником трихинеллёза, а обезопасить это мясо в бытовых условиях не получится.

"Беда в том, что они (трихинеллы. — Прим. ред.) убиваются только при стерилизации при 120 градусах", — пояснила специалист в интервью изданию "Царьград".

Также паразиты могут содержаться в мясе дикой утки, отметила она. Саркоцистоз не несёт большой опасности для человека, но лишь при условии, что у него хороший иммунитет.

Третьим опасным видом мяса Чернышова назвала лосятину: эти животные не являются переносчиком паразитов, но мясо лося часто приводит к обострению мочекаменной болезни, панкреатита и может ухудшить обмен веществ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.