Диетолог Соломатина объяснила, почему детей трудно отучить от "вредной" еды

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тяга детей к "вредным" продуктам объясняется генетически: ещё первобытные люди любили сладкую и калорийную пищу, рассказала Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Когда люди занимались собирательством, если они находили какой-то сладкий корешок или какой-то сладкий фрукт, они однозначно отдавали предпочтение этой высокоэнергетической пище", — пояснила она.

Большое количество калорий, добавила эксперт, давало первобытному человеку преимущество среди соплеменников.

"Для того чтобы такое поведение поощрять, мозг выдавал определённые гормоны удовольствия. Так эта связь сформировалась: если к нам попадает что-нибудь высокоэнергетическое, то есть сладкое или жирное, мозг начинает сразу выделять гормоны удовольствия", — отметила Соломатина.

Этим механизмом сейчас пользуются производители всевозможных снеков и закусок, подчеркнула диетолог.

"Сейчас научились искусственно добавлять соли глутаминовой кислоты в тот же фастфуд, — предупредила она. — Таким образом они обманывают человеческий мозг. Нам кажется, что это суперсвежий, супернеобходимый продукт для организма, и мозг требует ещё и ещё, потому что надо наестся про запас".

Особенно сильно, уточнила врач, это касается детей.

"У ребёнка ещё несовершенны многие механизмы, рецепторы, они только растут, формируются. У детей этого понятия осознанности "вредно — полезно" ещё нет", — отметила она.

Потому взрослым необходимо показывать важность правильного питания собственным примером, уверена Соломатина, только так детям получится привить любовь к овощам и фруктам.

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