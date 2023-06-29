Врач Эдигер назвал смертельно опасную в самолёте привычку

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Эдигер предупредил, что дальние перелёты нельзя назвать полезными для человека. Ухудшает его состояние неправильное поведение на воздушном судне, добавил специалист.

По его словам, при длительном передвижении на самолёте нужно носить компрессионное бельё и помнить об антикоагулянтах. Вместе с этим эксперт призвал регулярно пить воду. Также врач предостерёг от употребления спиртных напитков.

"Пьяный человек становится беззащитным перед факторами риска. В первую очередь таким людям грозят инсульты, которые могут случиться в течение суток после перелёта", — подчеркнул Эдигер, передаёт Общественная Служба Новостей.

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