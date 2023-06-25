Express: эксперты назвали пять типов туристов, которые больше всего раздражают в самолете

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёт не всегда является самой комфортной частью путешествия на курорт, и эксперты назвали пять типов неприятных пассажиров, которые раздражают туристов в самолёте.

Самыми досаждающими оказались попутчики, сидящие сзади и регулярно бьющие по сиденью. Причём, как отмечают путешественники, это могут быть не только дети, но и взрослые.

Вторую строчку рейтинга разделили нетрезвые пассажиры и грязные туалеты. Как первые, так и вторые могут стать причиной для аварийной посадки. В 2015 году рейс British Airways вернулся в аэропорт вылета из-за "невыносимой вони", которую признали угрозой для безопасности полёта, пишет издание Express.

На третье место эксперты поставили любителей прослушивать музыку без наушников, что мешает многим расслабиться и отдохнуть, особенно во время дальних перелётов.

Замкнули список неприятных пассажиров плачущие дети и "торопыги", которые вскакивают со своих мест сразу после остановки самолёта, а затем создают давку на выходе.

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