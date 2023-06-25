Врач Свиридова заявила, что зелёный чай для некоторых людей представляет опасность

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала, кому может быть противопоказан зелёный чай.

Специалист отмечает, что зелёный чай, несмотря на его богатый полезными веществами состав, пить можно не всем. В частности, речь идёт о людях с гипотонией, железодефицитной анемией и остеопарозом. Об этом сообщают "Кубанские новости".

Дело в том, что в зелёном чае содержится большое количество танинов, которые препятствуют усвоению железа из пищи, что, в свою очередь, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.

Также врач подчёркивает, что данный напиток повышает кислотность желудочного сока. Это говорит о том, что пациентам с гастритом и язвенной болезнью не стоит им злоупотреблять. Не следует пить зелёный чай и беременный женщинам, поскольку танин в его составе препятствует всасыванию фолиевой кислоты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Зеленый чай. Продукт-защитник