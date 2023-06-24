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Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель

0:51
Здоровье

Картофель является богатым источником витаминов и полезных микроэлементов, но не все способы его приготовления одинаково полезны.

Гастроэнтеролог: как не стоит употреблять картофель
Фото: pixabay. com

О наиболее вредном способе приготовления рассказала гастроэнтеролог и аллерголог, работающая в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек.

"Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Использование масла приводит к увеличению калорийности блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, в то время как в 100 граммах жареного картофеля содержится почти 200 килокалорий.

Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены", — приводит её слова "Газета.Ru".

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КАРТОФЕЛЬ - ЗАЧЕМ НАС ЗАСТАВИЛИ ЕГО ЕСТЬ ? 5 причин пересмотреть отношение к картошке
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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