Картофель является богатым источником витаминов и полезных микроэлементов, но не все способы его приготовления одинаково полезны.

О наиболее вредном способе приготовления рассказала гастроэнтеролог и аллерголог, работающая в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге, врач высшей категории Елена Грек.

"Самым вредным способом приготовления картофеля является жарка. Использование масла приводит к увеличению калорийности блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, в то время как в 100 граммах жареного картофеля содержится почти 200 килокалорий.

Кроме того, в процессе жарки горячее масло выделяет канцерогены", — приводит её слова "Газета.Ru".