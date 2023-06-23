Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему нужно жарить помидоры

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семена огурцов и помидоров оказывают на организм особое влияние. В них есть много питательных веществ, которые способны улучшить пищеварение и предотвратить проблемы с кишечником. Однако средство подходит не всем. Об этом написал в своём Telegram-канале врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

В семенах помидоров, по его словам, содержатся витамины, минералы и антиоксиданты. Присутствуют также и витамины А, С и Е, которые помогают укрепить иммунную систему и предотвратить различные заболевания.

Но в больших количествах семена могут быть и вредными для здоровья, поскольку в них есть алкалоиды, способные спровоцировать сильные боли в животе и даже отравление, предупредил доктор.

Для извлечения из помидоров максимальной пользы гастроэнтеролог порекомендовал измельчить и обжарить их перед употреблением.

Ранее хирург-уролог Марк Гадзиян назвал продукт, который намного вреднее сахара.

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