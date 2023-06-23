Хирург Гадзиян назвал гражданам РФ продукт, который вреднее сахара

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Особую опасность для здоровья представляют "жидкие" калории, которые организм получает с некоторыми напитками, например, с алкоголем. Об этом заявил хирург-уролог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале.

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Доктор объяснил, что высокий гликемический индекс у спиртного больше, чем у сахара. И это является одной из его особенностей: калории, полученные с алкоголем, идут в кровь мгновенно.

Поэтому быстро набрать лишний жир можно, даже не употребляя никакие десерты и не добавляя сахар в чай, если позволять себе регулярно порции спиртного, объяснил специалист.

Любимое многими пиво, которое принято считать чуть ли не безвредным лёгким напитком, содержит так называемые фитоэстрогены — аналог женских половых гормонов, напомнил врач. И из-за них у мужчин, пьющих пиво в больших количествах, формируется женский тип ожирения: растёт живот и увеличивается грудь.

Опасность для мозга представляют также и часто употребляемые летом всевозможные газированные напитки, энергетики и соки из фруктов, заключил Гадзиян.

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