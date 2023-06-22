Диетолог Алдонина сообщила, что орехи и овсянка помогают очистить организм от холестерина

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Мария Алдонина перечислила продукты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.

Специалист отмечает, что с помощью рациона питания можно корректировать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает "МедикФорум".

Чтобы снизить холестерин, диетолог рекомендует добавить в свой рацион питания овсянку, ячмень и цельнозерновые продукты. Дело в том, что в них содержится большое количество клетчатки, которая помогает выводить избытки холестерина из организма.

Также Алдонина советует употреблять орехи, поскольку они богаты жирными кислотами омега-3 и магнием, которые помогают прочистить артерии. Вдобавок ко всему эксперт рекомендует сократить количество употребления красного мяса, отдавая предпочтение постному.

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