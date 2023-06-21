Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, из-за какого питания может наступить преждевременная смерть.
Недавнее исследование, которое было опубликовано в авторитетном издании Lancet, показало, что ежегодно преждевременно не менее 11 миллионов человек умирает из-за неправильного и несбалансированного питания. Об этом сообщает Sport24.
Диетолог Соломатина отмечает, несколько причин повышает риск преждевременной смерти. В данном случае речь идёт о питании, в котором отсутствует клетчатка, которая очень важна для нормального функционирования организма. Также преждевременную смерть может вызвать употребление мяса низкого качества и молочной продукции. Кроме того, наличие в рационе питания солёных продуктов и сахара отнимает годы жизни.
Соломатина не рекомендует придерживаться монодиеты, которая подразумевает употребление только одинаковых продуктов.
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