Кардиолог Ландмессер назвал четыре шага, которые помогут избежать инфаркта

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог из Германии Ульф Ландмессер рассказал о четырёх шагах, которые помогут снизить риск проблем с сердцем. Об этом сообщает издание Focus.

По словам специалиста, во-первых необходимо обратить внимание на артериальное давление. Очень распространённая причина сердечных заболеваний — его повышенные показатели. Доктор заметил, что лечение нужно начинать как можно раньше. Так легче предотвратить поражение сердечно-сосудистой системы.

Следующий фактор — уровень липопротеинов низкой плотности, являющихся основными переносчиками холестерина в организме. Если значения ЛПНП высокие, это может стать причиной образования холестериновых бляшек в сосудах.

Врач также указал на важность оценки генетических рисков. Четвёртым фактором он назвал диабет, объяснив, что повышенный уровень сахара в крови и метаболические изменения вызывают долговременное повреждение кровеносных сосудов.

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