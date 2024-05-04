Женщина vs 13-летняя девочка: полиция Одинцово расследует избиение ребенка на детской площадке

Женщина избила маленькую девочку на детской площадке в Подмосковье

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В полицейский отдел поселка Немчиновка, что находится в Одинцовском районе, обратился отец девочки. Он рассказал о нападении на его дочь на детской площадке по улице Сколковской. Информацию подтвердила пресс-служба МВД Московской области, сообщает "Вести Подмосковья".

Фото: PxHere is licensed under CC0

По предварительным данным, 36-летняя женщина, жительница этого же района, несколько раз ударила 13-летнюю девочку и скрылась с места происшествия. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Полиция быстро установила личность и местоположение нападавшей.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося. В рамках расследования назначено несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую, чтобы определить степень ущерба здоровью девочки и принять соответствующие меры.