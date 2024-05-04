Регина Тодоренко показала младшего сына Мирослава от Влада Топалова

Регина Тодоренко показала младшего ребёнка

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Телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала, как на ходу сочиняет стихи её младший сын Мирослав.

Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko by Инстаграм Регины Тодоренко is licensed under public domain

Тодоренко опубликовала в своём "Инстаграме"* видео с младшим сыном Мирославом, которому в июле исполнилось два годика.

Регина предложила ребёнку продолжать строчку стихотворения Агнии Барто "Уронили мишку на пол".

Ребёнок придумывал альтернативные концовки всем известному стиху.

"Уронили мишку майнить,

Оторвали мишке папу.

Всё равно его не бросишь —

Потому что он упал", — так, по мнению мальчика, звучит стих.

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих детей — пятилетнего Михаила и полугодовалого Мирослава.

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