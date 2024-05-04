Почувствуйте себя настоящим кинологом: это самые легкие породы собак для дрессировка

Многие люди, решив завести собаку, стремятся к тому, чтобы животное легко поддавалось обучению.
Это желание весьма понятно, так как никому не хочется тратить массу времени и усилий на дрессировку своего четвероногого спутника.
К счастью, существует множество пород, которые славятся своей послушностью и способностью к обучению.
Итак, какую породу выбрать, чтобы обучение проходило без особых сложностей?
Пудель
Эта порода известна своим высоким интеллектом и дружелюбием. Пудели легко усваивают команды и охотно подчиняются владельцу.
Колли
Обучение колли обычно проходит гладко. Однако стоит учитывать два аспекта.
Во-первых, начать дрессировку следует достаточно рано, не позднее пяти месяцев возраста щенка, чтобы избежать возможных трудностей.
Во-вторых, колли нужно мотивировать, используя лакомства и игрушки в качестве поощрения.
Немецкая овчарка
Обучаемость, преданность, активность и умение быстро усваивать новые навыки — все эти качества делают немецкую овчарку отличным кандидатом для дрессировки.
Освоив правила обучения немецкой овчарки, вы обретете не только послушного питомца, но и верного друга.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.