Почувствуйте себя настоящим кинологом: это самые легкие породы собак для дрессировка

Кинологи выделили самые легкие породы собак для дрессировки

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди, решив завести собаку, стремятся к тому, чтобы животное легко поддавалось обучению.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это желание весьма понятно, так как никому не хочется тратить массу времени и усилий на дрессировку своего четвероногого спутника.

К счастью, существует множество пород, которые славятся своей послушностью и способностью к обучению.

Итак, какую породу выбрать, чтобы обучение проходило без особых сложностей?

Пудель

Эта порода известна своим высоким интеллектом и дружелюбием. Пудели легко усваивают команды и охотно подчиняются владельцу.

Колли

Обучение колли обычно проходит гладко. Однако стоит учитывать два аспекта.

Во-первых, начать дрессировку следует достаточно рано, не позднее пяти месяцев возраста щенка, чтобы избежать возможных трудностей.

Во-вторых, колли нужно мотивировать, используя лакомства и игрушки в качестве поощрения.

Немецкая овчарка

Обучаемость, преданность, активность и умение быстро усваивать новые навыки — все эти качества делают немецкую овчарку отличным кандидатом для дрессировки.

Освоив правила обучения немецкой овчарки, вы обретете не только послушного питомца, но и верного друга.