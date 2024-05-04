Новые меры поддержки в Подмосковье: компенсации для работников и помощников по уходу с 1 июня

В Подмосковье будут поддерживать специалистов по уходу за инвалидами

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Людмила Болатаева, заместитель председателя правительства Московской области, анонсировала ряд новых инициатив поддержки для сотрудников и ассистентов по уходу за инвалидами, которые начнут действовать с 1 июня, по данным пресс-службы министерства социального развития региона, сообщает "Вести Подмосковья".

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Одиночные работники, не имеющие личного жилья в Подмосковье и живущие на арендованной площади, будут получать компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Работники с семьями могут рассчитывать на увеличенную компенсацию в 30 тысяч рублей. Введены также стимулы для начинающих специалистов: в первый год работы они получат 50 тысяч рублей, а во второй — 100 тысяч.

Программа "Приведи друга" предусматривает вознаграждение в 40 тысяч рублей за привлечение врача и 20 тысяч рублей за логопеда, психолога или ассистента по уходу. Эти меры затронут приблизительно 1,5 тысячи специалистов и 47 учреждений Московской области.