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Кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина

1:03
Здоровье

Для организма опасен повышенный уровень "плохого" холестерина. Откладываясь в виде бляшек в сосудах, он способен закупорить просвет и вызвать инфаркт. Снизить холестерин помогут пять продуктов, которые можно включать в ежедневный рацион. Их перечислила кардиолог Элизабет Клодес в интервью изданию CNBC.

Кардиолог Клодас назвала пять продуктов, которые ест каждый день для снижения холестерина
Фото: pixabay.com

По словам врача, сама она каждый день ест овсянку, которую просто добавляет в йогурт без сахара. Данная крупа богата клетчаткой и содержит антиоксиданты, улучшающие состояние кровеносных сосудов и снижающие давление.

Доктор также заявила, что ест нут, но полезны любые блюда из бобовых, в том числе горох, так как в нём больше всего витаминов группы В.

Кроме того, в рационе кардиолога каждый день присутствуют руккола и другая листовая зелень, орехи и семена в сыром и необработанном виде и авокадо.

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Кардиолог Алексей Утин о диетах, тромбах и существовании ВСД
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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