Эндокринолог Лазуренко назвала гражданам РФ три самые вредные для здоровья каши

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С детства многие люди привыкают к мысли, что каша это очень полезный продукт, так как в крупах содержится много полезных витаминов. Миф это или правда, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, есть три вида каш, которые являются для организма самыми вредными: из белого риса, манной крупы и булгура.

Подобный завтрак — массированная углеводная атака, уверяет доктор. Для людей, у которых есть избыточный вес, инсулинорезистентность, нарушение обмена веществ и углеводного обмена, они полезны не будут.

Врач также отметила, что подобные каши сильно поднимают уровень глюкозы в крови, из-за того что не содержат сложной клетчатки и не насыщают организм на долгое время.

Вред от быстроуглеводных каш может ещё сильнее усугубиться, если к ним добавляются насыщенные жиры, такие как сахар, сливки, молоко, мёд. В таком случае эффект будет просто "бомбический", резко подскочит уровень глюкозы и обострит патологии углеводного обмена. Поджелудочная железа начнёт резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань, заключила Лазуренко.

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