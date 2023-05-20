С детства многие люди привыкают к мысли, что каша это очень полезный продукт, так как в крупах содержится много полезных витаминов. Миф это или правда, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Вечерней Москвой".
По словам специалиста, есть три вида каш, которые являются для организма самыми вредными: из белого риса, манной крупы и булгура.
Подобный завтрак — массированная углеводная атака, уверяет доктор. Для людей, у которых есть избыточный вес, инсулинорезистентность, нарушение обмена веществ и углеводного обмена, они полезны не будут.
Врач также отметила, что подобные каши сильно поднимают уровень глюкозы в крови, из-за того что не содержат сложной клетчатки и не насыщают организм на долгое время.
Вред от быстроуглеводных каш может ещё сильнее усугубиться, если к ним добавляются насыщенные жиры, такие как сахар, сливки, молоко, мёд. В таком случае эффект будет просто "бомбический", резко подскочит уровень глюкозы и обострит патологии углеводного обмена. Поджелудочная железа начнёт резко выбрасывать инсулин, и он отложится в жировую ткань, заключила Лазуренко.
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