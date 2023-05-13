Воспаление в организме может вызвать серьёзные заболевания. Это постоянный процесс, который может лишь снизить или повысить. И повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист также перечислил пять основных продуктов, которые вызывают воспаление.
Первым опасным провокатором воспаления являются сахар и сахаросодержащие продукты, отметил доктор. По его словам, чем выше содержание сахара в рационе, тем больше риски появления желудочных заболеваний.
Приводят к воспалению и изделия с высоким гликемическим индексом, к которым относятся белый хлеб, выпечка, белый рис, картофель, добавил врач.
Следующая группа — трансжиры (чипсы, бургеры, шаурма, продукты с высоким содержанием маргарина).
Красное мясо, сосиски, колбасы, сардельки вызывают внутреннее воспаление, потому что в них много насыщенного жира, объяснил диетолог.
По его словам, провокаторами воспаления также являются подсолнечное, соевое и кукурузное масла, если употреблять их в большом количестве. В них слишком много полиненасыщенных жирных кислот.
Собеседник издания отметил, что постоянное воспаления может вызвать нешуточные болезни, такие как атеросклероз, диабет, опухоли, ишемическую болезнь сердца и системную красную волчанку.
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