Уникальная разработка учёных из Москвы: новый инструмент ускоряет хирургические операции вдвое

Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова разработали новаторский хирургический инструмент, который значительно улучшает процесс выполнения операций на щитовидной железе.
Этот инструмент позволяет создавать тоннели под кожей и мышцами, через которые проходят эндоскоп и другие хирургические инструменты, что сокращает время операций на 50% и более. Технология, используемая для изготовления инструмента, включает 3D-печать, что обеспечивает его уникальность и отсутствие аналогов на рынке. Инструмент специально разработан так, чтобы минимизировать травмы мягких тканей и уменьшить кровотечение, что делает операции менее инвазивными и способствует скорейшему восстановлению пациентов, сообщает ТАСС.
В дальнейшем планируется регистрация инструмента как медицинского изделия, что позволит его широкое применение в клинической практике, особенно в области видеоэндоскопической хирургии.
Этот продукт поможет избавиться от пня на участке.