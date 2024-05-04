Рост спроса на репетиторов перед экзаменами: востребованы английский и точные науки

Преподаватель английского языка рассказала, в чем нуждаются школы Кубани

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

В преддверии государственных экзаменов рынок дополнительного образования набирает обороты, особенно заметно это на примере английского языка, как отмечают в BFM Кубань. Статистика показывает, что в Краснодарском крае количество вакансий для репетиторов выросло на 60%, с английским языком на переднем плане, а также физикой, математикой, информатикой, русским, химией и биологией.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Екатерина Пугачева, преподаватель-эксперт с сертификацией университета Кембриджа, объясняет, что в текущем году задания по английскому стали сложнее, особенно письменная часть, где особое значение придаётся использованию клише. По её словам, такие изменения снижают креативность и интерес к написанию работ. Она также подчеркивает, что в школьной программе не хватает фокуса на чтении английской литературы, что снижает общий уровень подготовки к экзаменам.

Количество новых вакансий для репетиторов продолжает расти. Екатерина Никифорова из пресс-службы hh. ru Юг указывает, что в 2023 году было открыто почти 11 000 вакансий по всей России, что значительно превышает цифры предыдущего года. В начале 2024 года только на Кубани было размещено более 1500 предложений, причем каждое пятое касается английского языка.