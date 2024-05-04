Как обновить дачу к новому сезону: топ-5 советов от экспертов

Россиянам рассказали, как правильно обновлять дачи

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Для освежения дачного домика к новому сезону эффективно применить такие методы, как очистка от лишних вещей и покраска стен, поделились специалисты с РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitold Muratov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Очистка пространства и уборка — первый шаг к изменению атмосферы в доме, уверена интерьерный дизайнер Татьяна Масленникова. Она советует не избавляться от старых предметов, так как они могут эффектно вписаться в современный интерьер, добавляет её коллега Анна Доброковская.

Освежить интерьер поможет покраска стен в модные цвета, особенно актуально это для домов с вагонкой традиционного рыжего оттенка. Затем стоит переосмыслить расстановку мебели и зонирование пространств, что сделает помещение более функциональным. Не забудьте обновить текстиль — предпочтение стоит отдать натуральным материалам, таким как шторы, чехлы и скатерти.

Завершающий шаг — правильное освещение. В тускло освещённых помещениях стоит добавить люстру или использовать более мощные лампы. Также важно продумать дополнительные источники света, например, торшеры, бра или подвесные светильники в нужных зонах.

По данным аналитиков из "Росгосстраха" и ВТБ, большинство владельцев дачных домиков тратят на ремонт до 500 тысяч рублей. Однако расходы варьируются: 12% укладываются в 100 тысяч рублей, 69% тратят от 100 до 300 тысяч, 11% — от 300 до 500 тысяч, а у 8% расходы превышают 500 тысяч рублей.