ETNT: диетологи назвали главные ошибки, которые люди совершают во время завтрака

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Завтрак является самым важным приёмом пищи, поскольку именно утром запускаются метаболические процессы в организме. Однако зачастую люди допускают некоторые ошибки, которые могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом сообщили диетологи в материале для портала Eat This, Not That! (ETNT).

Фото: https://www.foodbusinessnews.net/

Главная вредная привычка заключается в сладком завтраке. Переслащённые напитки с пончиком или печеньем не несут никакой пользы для организма. Напротив, избыток сахара на завтрак зарядит энергией на минимальный отрезок времени, но добавит лишние килограммы, увеличит риски развития сахарного диабета и повысит уровень холестерина в крови.

Специалисты не рекомендуют женщинам употреблять на завтрак более 25 граммов добавленного сахара, а мужчинам — не более 36 граммов, в худшем случае вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний значительно вырастает.

Сладкие продукты лучше заменить овощами или фруктами. Они помогают не только улучшить общий уровень здоровья, но и снижают риск рака, диабета, деменции, а также болезней сердца и печени.

"Главные питательные вещества, которые должен содержать любой завтрак, — это белок и клетчатка. Именно завтрак является идеальным временем для того, чтобы "подкрепиться" белком, так как каждую ночь ваш организм проводит "ремонт", после которого ему нужна энергия на восстановление", — сообщили диетологи.

Также многие люди допускают серьёзную ошибку — начинают своё утро с кофе натощак. Однако это негативно влияет на уровень сахара в крови, вызывает гастрит, язву и делает человека зависимым от таблеток, которые притупляют боль в желудке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.