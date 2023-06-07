Завтрак является самым важным приёмом пищи, поскольку в это время организм просыпается и нуждается в энергии. Однако некоторые продукты, которые на первый взгляд кажутся полезными, могут привести к ожирению. Об этом сообщила диетолог Лиза Янг.
Многие люди начинают день с чашечки горячего кофе. Специалист рекомендует выпивать любимый напиток без добавления сахара, сиропов и сливок.
"В одном напитке может быть до 400 ккал, всё из-за добавок. И такая привычка способна привести к абдоминальному ожирению, что крайне вредно для здоровья», — отметила диетолог.
Вместо жирных сливок можно добавить миндальное или обезжиренное молоко, чтобы не набрать лишний вес.
Одним из самых лучших вариантов на завтрак является овсяная каша. Клетчатка, которая содержится в продукте, даст ощущение сытости до обеда, а питательные вещества делают кашу незаменимым помощником в работе желудочно-кишечного тракта. Однако многие добавляют в овсянку бабаны, мёд, изюм и джем.
"Всё это превращает полезную кашу в углеводную бомбу. Весу это вредит, а чувство насыщения проходит довольно быстро», — предупредила Янг.
Варёные яйца на завтрак в сочетании с овощами и цельнозерновым хлебом помогают нормализовать метаболизм. Однако яичница с беконом способствует накоплению жира и появлению отеков.
Мучные изделия на завтрак провоцируют скачок инсулина. Круассаны, булочки, кексы и печенья содержат рафинированные углеводы и сахар, даже если кажутся совсем несладкими, указала диетолог.
Хлопья на завтрак совсем неполезны, даже если на упаковке красуются надписи «для похудения» и «фитнес». Это всё уловки маркетологов, заявила Янг.
«Все хлопья полны добавленного сахара и рафинированных углеводов. Это определенно может сделать вашу талию шире, плюс провоцируют абдоминальное ожирение», — говорит Лиза Янг в интервью Eatthis.
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