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Диетолог Янг назвала пять полезных продуктов, которые лучше не есть на завтрак

2:16
Здоровье

Завтрак является самым важным приёмом пищи, поскольку в это время организм просыпается и нуждается в энергии. Однако некоторые продукты, которые на первый взгляд кажутся полезными, могут привести к ожирению. Об этом сообщила диетолог Лиза Янг.  

Диетолог Янг назвала пять полезных продуктов, которые лучше не есть на завтрак
Фото: pixabay

Многие люди начинают день с чашечки горячего кофе. Специалист рекомендует выпивать любимый напиток без добавления сахара, сиропов и сливок.

"В одном напитке может быть до 400 ккал, всё из-за добавок. И такая привычка способна привести к абдоминальному ожирению, что крайне вредно для здоровья», — отметила диетолог.

Вместо жирных сливок можно добавить миндальное или обезжиренное молоко, чтобы не набрать лишний вес. 

Одним из самых лучших вариантов на завтрак является овсяная каша. Клетчатка, которая содержится в продукте, даст ощущение сытости до обеда, а питательные вещества делают кашу незаменимым помощником в работе желудочно-кишечного тракта. Однако многие добавляют в овсянку бабаны, мёд, изюм и джем.

"Всё это превращает полезную кашу в углеводную бомбу. Весу это вредит, а чувство насыщения проходит довольно быстро», — предупредила Янг.

Варёные яйца на завтрак в сочетании с овощами и цельнозерновым хлебом помогают нормализовать метаболизм. Однако яичница с беконом способствует накоплению жира и появлению отеков.

Мучные изделия на завтрак провоцируют скачок инсулина. Круассаны, булочки, кексы и печенья  содержат рафинированные углеводы и сахар, даже если кажутся совсем несладкими, указала диетолог. 

Хлопья на завтрак совсем неполезны, даже если на упаковке красуются надписи «для похудения» и «фитнес». Это всё уловки маркетологов, заявила Янг.

«Все хлопья полны добавленного сахара и рафинированных углеводов. Это определенно может сделать вашу талию шире, плюс провоцируют абдоминальное ожирение», — говорит Лиза Янг в интервью Eatthis.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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