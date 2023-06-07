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Врач-сомнолог рассказала, что храп — это предвестник инсульта и инфаркта

2:43
Здоровье

Врач-сомнолог, доцент медицинских наук Ирина Завалко в беседе с Pravda.Ru рассказала, о способах борьбы с храпом.

Врач-сомнолог рассказала, что храп — это предвестник инсульта и инфаркта
Фото: Fotodom.ru/ REX

Специалист рассказала, что храп — это звук от вибрации мягких тканей в ротоглотке у человека.

"Храп может быть, как врачи называют, первичный, то есть просто вот этот звук, а также за ним может скрыться достаточно грозное заболевание остановки дыхания, которое является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний таких как инфаркт, инсульт, артериальная гипертензия и нарушение обмена веществ, например, сахарного диабета", — объяснила эксперт.

Медик отметила, что если перевернуться со спины на бок, то вибрации в ротоглотке уменьшатся. Она объяснила, что избыточный вес и употребление алкоголя усиливают храп.

Завалко предупредила, что продающиеся в магазинах спреи от храпа не действенны.

"Есть специальные устройства, которые помогают уменьшить храп, например, внутриротовые устройства такие, как капы, которые вставляются, выдвигают вперед нижнюю челюсть, за счет этого увеличивается просвет дыхательных путей и уменьшается храп. Но их должен назначать врач", — объяснила сомнолог.

Медик подчеркнула, что врач в первую очередь определит, имеет ли он дело с храпом или с синдромом обструктивного апноэ. Эксперт рассказала, что снизить интенсивность храпа помогут специальные упражнения, которые можно найти в интернете. Она отметила, что заниматься нужно не менее трёх недель, после чего станут заметны перемены в лучшую сторону.

Завалко рассказала, что иногда лор-врачи делают специальные операции, призванные убрать свисающие ткани. Такие операции показаны людям с остановкой дыхательных движений.

"Самым опасным у человека, который храпит, может оказаться не вот этот звук, а остановка дыхания, которая может привести к выраженным проблемам со здоровьем. Поэтому к врачу стоит обращаться, если человек, помимо храпа, либо испытывает днём сонливость, утром просыпается разбитым, либо просыпается ночью с чувством нехватки воздуха. Если помимо сильного храпа, который слышен за стенкой, окружающие слышат остановки дыхания, либо в дополнение к храпу есть артериальная гипертензия, против которой врачи не могут подобрать препараты. При этом человек имеет избыточный вес", — объяснила врач.

Ранее хирург Илья Алмазов рассказал, почему при храпе опасно спать на спине.

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Как победить храп? 2 простых совета!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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