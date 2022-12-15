Храп (ронхопатия) - процесс, сопровождающий дыхание во сне отчётливым низкочастотным звуком и вибрацией, возникающими при касании расслабленных мышц гортани, мягкого нёба и нёбного язычка. Возникает по ряду причин, в том числе как признак ЛОР-заболевания, как сопутствующий симптом излишнего веса или функциональных расстройств.
Часто сопровождается приступами остановки дыхания (апноэ), что влечёт за собой кислородную недостаточность жизненно важных органов и увеличение риска развития инфаркта и инсульта. О том, как избавиться от храпа, рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов.
Если описанные выше методы не помогают избавиться от храпа и он носит регулярный характер, при этом налицо затруднение носового дыхания, то для исключения патологии носовой полости необходимо обратиться к лор-врачу, предварительно подготовив снимок КТ носа с захватом носовой перегородки и придаточных пазух носа. Это может быть: наличие искривления носовой перегородки, что потребует септопластики, также возможно разрастание носовых раковин, что потребует их уменьшения (турбинопластики), а возможно, потребуется уменьшение уздечки нёба, что также влияет на храп.
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