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Ирина Гусакова

Хирург: "При храпе опасно спать на спине"

Здоровье

Храп (ронхопатия) - процесс, сопровождающий дыхание во сне отчётливым низкочастотным звуком и вибрацией, возникающими при касании расслабленных мышц гортани, мягкого нёба и нёбного язычка. Возникает по ряду причин, в том числе как признак ЛОР-заболевания, как сопутствующий симптом излишнего веса или функциональных расстройств. 

Хирург: "При храпе опасно спать на спине"

Часто сопровождается приступами остановки дыхания (апноэ), что влечёт за собой кислородную недостаточность жизненно важных органов и увеличение риска развития инфаркта и инсульта. О том, как избавиться от храпа, рассказал читателям Pravda.Ru пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов.

Как избавиться от храпа

  • Придерживаться правильного образа жизни и поддерживать оптимальный вес.
  • Не употреблять спиртные напитки перед сном.
  • Стараться не спать на спине. Если всё же предпочитаете такой способ, то подкладывайте под себя подушку таким образом, чтобы верхняя половина тела была приподнята минимум на 10 сантиметров. Так вы уменьшите провисание задней стенки горла и предотвратите сужение дыхательных путей, что снизит вероятность возникновения храпа.
  • Отказаться от курения (если есть такая вредная привычка). Курение не только способствует храпу, но и усиливает его. 
  • Ограничить использование седативных средств, которые расслабляют центральную нервную систему и мышцы горла. 
  • Очищать носовые пазухи. Для этого используйте противоотёчные средства или промывайте нос солевым раствором.
  • Установить в спальне увлажнитель воздуха.
  • Тренировать связки и стараться ежедневно петь. 

Если описанные выше методы не помогают избавиться от храпа и он носит регулярный характер, при этом налицо затруднение носового дыхания, то для исключения патологии носовой полости необходимо обратиться к лор-врачу, предварительно подготовив снимок КТ носа с захватом носовой перегородки и придаточных пазух носа. Это может быть: наличие искривления носовой перегородки, что потребует септопластики, также возможно разрастание носовых раковин, что потребует их уменьшения (турбинопластики), а возможно, потребуется уменьшение уздечки нёба, что также влияет на храп.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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