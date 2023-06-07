Гастроэнтеролог Лебедева рассказала, о каких проблемах сигнализирует дискомфорт после еды

Если после принятия пищи человек ощущает дискомфорт или даже боль, ему нужно обратиться к врачу для проверки поджелудочной железы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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"Поджелудочная участвует в работе эндокринной системы, вырабатывает инсулин и глюкагон, которые влияют на уровень глюкозы в крови, а потому сбой в ее работе чреват появлением массы патологий желудочно- кишечного тракта", — предупредила Лебедева, слова которой приводит портал MedikForum.ru.

Эксперт напомнила, что с проблем с поджелудочной может начинаться сахарный диабет. Также ухудшение состояния этого органа, как и любого другого из системы ЖКТ, негативно влияет на другие части организма.

Специалист подчеркнула, что от дискомфорта, тяжести и тем более боли после еды нельзя просто взять и отмахнуться, нужно непременно пройти обследование у гастроэнтеролога, потому что причиной такого состояния нередко являются проблемы с поджелудочной.

На состоянии этого органа негативно сказывается употребление леденцовых конфет и жевательной резинки, которое запускает пищеварительный процесс, но еда в ЖКТ при этом не поступает. Также ради здоровья поджелудочной железы следует отказаться от спиртных напитков, курения, большого количества сахара и частого посещения ресторанов быстрого питания.

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