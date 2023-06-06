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Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом сбоя в организме человека

1:18
Здоровье

Одним из ключевых органов ЖКТ выступает поджелудочная железа, поскольку участвует в выработке ферментов, необходимых для переваривания пищи. Она производит инсулин и глюкагон, которые влияют на уровень глюкозы в крови. Сбой в работе органа чреват появлением массы патологий ЖКТ. Одно из последствий — сахарный диабет.

Врач-гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом сбоя в организме человека
Фото: /Shutterstock/

"В нашем организме всё взаимосвязано. Если болеет один орган, к нему подключатся и другие. А заболевания ЖКТ могут влиять на весь организм", — указала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Специалист призывает навестить специалиста, если ощущаются тяжесть, дискомфорт и боли в животе после еды. Она указала, что следует быть осторожными с жевательными резинками, леденцами и прочими "возбудителями" аппетита, запускающими процесс пищеварения. Данная еда может отрицательно повлиять на работу поджелудочной.

"Когда процесс пищеварения запущен, а еда не поступает, это провоцирует болезни поджелудочной и ЖКТ. Кроме того, врагами нашего хорошего самочувствия являются алкоголь, сигареты, фастфуд и чрезмерное употребление сахара", — подчеркнула Лебедева.

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Первые признаки проблем с поджелудочной
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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