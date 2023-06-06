Одним из ключевых органов ЖКТ выступает поджелудочная железа, поскольку участвует в выработке ферментов, необходимых для переваривания пищи. Она производит инсулин и глюкагон, которые влияют на уровень глюкозы в крови. Сбой в работе органа чреват появлением массы патологий ЖКТ. Одно из последствий — сахарный диабет.
"В нашем организме всё взаимосвязано. Если болеет один орган, к нему подключатся и другие. А заболевания ЖКТ могут влиять на весь организм", — указала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Специалист призывает навестить специалиста, если ощущаются тяжесть, дискомфорт и боли в животе после еды. Она указала, что следует быть осторожными с жевательными резинками, леденцами и прочими "возбудителями" аппетита, запускающими процесс пищеварения. Данная еда может отрицательно повлиять на работу поджелудочной.
"Когда процесс пищеварения запущен, а еда не поступает, это провоцирует болезни поджелудочной и ЖКТ. Кроме того, врагами нашего хорошего самочувствия являются алкоголь, сигареты, фастфуд и чрезмерное употребление сахара", — подчеркнула Лебедева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россиянка поделилась впечатлениями о прошедшем отдыхе в Турции и сообщила о хамском отношении к её соотечественникам на курорте.