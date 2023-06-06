Врач-терапевт Мызникова назвала ночной симптом, который может говорить об онкологическом заболевании

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ночная потливость является частой проблемой, которая может беспокоить как взрослых, так и детей. Однако не стоит игнорировать этот симптом, особенно если он длится больше недели. Потливость может говорить об онкологическом заболевании. Об этом заявила врач-терапевт Александра Мызникова в беседе с wday.ru.

Фото: pixabay. com

Причинами потоотделения могут быть инфекционные заболевания, нарушения щитовидной железы, снижение уровня глюкозы при диабете и гормональные нарушения. Также это состояние сигнализирует о наличии туберкулёза или опухолевых заболеваний.

Важно провести комплексное обследование для выяснения причин ночной потливости, особенно, если она продолжается больше недели. Следует обратиться к медицинскому специалисту при данной проблеме.

Как утверждает Мызникова, повышенная ночная потливость говорит о неполадках в организме. Лечение должно начинаться после выяснения причин.

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Ночная потливость: что проверить