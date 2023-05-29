Диетолог Кабанов проинформировал граждан РФ, как уменьшить потребление сахара

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О том, как уменьшить потребление сахара, рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов в интервью для "СЭ".

Фото: drkellislate.com

Первый и наиболее важный шаг, по его мнению, — это отказ от сладких напитков. Вместо них рекомендуется предпочитать воду, а также чай и кофе без добавления сахара. Диетолог объясняет, что фруктовые соки лишены полезной клетчатки.

Кабанов также советует внимательно читать состав продуктов. Большое количество сахара присутствует в энергетических напитках, спортивных напитках и ароматизированных йогуртах.

"Обращайте внимание на такие наименования, как сироп, концентрат фруктового сока, фруктоза, декстроза, кленовый или тростниковый сироп", — отмечает Кабанов.

Специалист советует всем, кто желает меньше есть сахара, выбирать воду, натуральные йогурты, а также фрукты.

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