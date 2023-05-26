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Врач-эндокринолог перечислила продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови

1:46
Здоровье

Врач-эндокринолог Наталья Балашова в беседе с Pravda.Ru рассказала, какие продукты должны присутствовать в рационе больного сахарным диабетом.

Врач-эндокринолог перечислила продукты, помогающие снизить уровень сахара в крови
Фото: REX/ Shutterstock

Балашова объяснила, что снизить риск развития ожирения и сахарного диабета, помогают пищевые волокна.

"Неперевариваемые пищевые волокна улучшают моторику пищеварительной системы, они абсорбируют на себе всё ненужное. Они являются необходимыми для работы микробов нашей нормальной микрофлоры. У нас очень маленькое потребление этих пищевых волокон. Люди предпочитают белый хлеб вместо чёрного", — рассказала медик.

Эндокринолог посоветовала употреблять в пищу продукты из цельного зерна. По её словам, следует отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу, отказываясь от изделия из муки высшего сорта.

"Нужно обязательно употреблять овощи и фрукты, орехи и семечки. Много пищевых волокон в сухофруктах. Но если их есть очень много, ничего хорошего не будет. И надо стараться избегать продуктов, где этих волокон мало. Это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это манная каша", — объяснила эксперт.

Балашова рассказала, что гормон инсулин поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

"До тех пор, пока инсулин выбрасывается в достаточном количестве из поджелудочной железы, до тех пора пока рецепторы хорошо его воспринимают, в жировой ткани, в мышцах, всё нормально. Если где-то будет нарушение, значит, будет повышаться уровень глюкозы в крови", — пояснила врач.

Ранее эндокринолог Елена Мамонтова назвала причины, способствующие развитию диабета.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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