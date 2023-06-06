Врач-терапевт Константинова предупредила граждан РФ о наличии яда в абрикосовых косточках

Абрикос является фруктом, с которым стоит быть осторожнее. Оптимально употреблять в день 200-300 граммов. Об этом сообщила врач-терапевт "ИНВИТРО-Урал" Марина Константинова.

Фото: pixabay.com

Эксперт указала, что внешний вид фрукта говорит о его хорошем качестве. Кожица должна иметь ровную окраску, допустимы красноватые или желтоватые участки. Стоит выбирать твёрдые и упругие фрукты, а не мягкие и треснувшие, пишет Газета.Ru.

Абрикосы содержат важные вещества: витамины группы B, С, Е, К, никотиновую кислоту, микроэлементы (магний, кальций, калий, железо, йод, фосфор), органические кислоты (лимонная, янтарная, яблочная кислоты).

Медик указала на опасность абрикосовых косточек, которые широко применяются в медицине, косметологии и кулинарии. Ядрышки могут иметь горьковатый вкус из-за содержащегося в них амигдалина — источника синильной кислоты. Данный компонент выступает органическим ядом.

"При попадании в организм в большом количестве он может вызвать отравление. Если вам попалась косточка с выраженным горьким вкусом, лучше её не есть. Косточки абрикоса можно употреблять в пищу, но в небольшом количестве — две-три штуки за раз", — добавила терапевт.

Ядрышки содержат много витаминов, минералов, аминокислот.

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Польза и вред абрикоса