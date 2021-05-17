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Мясников предупредил об опасности абрикосов и персиков для детей

Здоровье » Зрение

Персики и абрикосы — самые опасные летние фрукты для детей, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Как сообщает РИА "Новости", всё дело в их косточке, которая содержит сильный яд — синильную кислоту.

Именно она может стать причиной отравления и даже летального исхода.

"Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом", — пояснила Мясников.

Детям, у которых на персики аллергия, лучше давать эти фрукты в отварном виде, без кожуры и внутренней части, в которой содержится много белков, советует биолог Екатерина Баранова.

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Опасные фрукты и ягоды, которые могут убить
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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