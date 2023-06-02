Врач-онколог Воробьёв перечислил гражданам РФ признаки трёх опасных видов рака

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые виды рака называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными. Чтобы увеличить вероятность успешного лечения заболевания, крайне важно определить его на самом раннем этапе. Однако в некоторых ситуациях это представляет определённые сложности, поскольку первые признаки могут быть ошибочно приняты за симптомы менее серьёзных состояний.

Фото: Fotodom.ru

Врач-онколог Андрей Воробьёв поделился признаками опасных видов рака.

Рак кишечника

Он известен как как колоректальный рак. Тревожными симптомами болезни являются постоянная боль в животе, его вздутие, спазмы и изменения в работе кишечника (запор, диарея, более жидкий стул).

"Вы также можете ощущать кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес", — отмечает врач в беседе с "МедикФорумом".

Рак шейки матки

Его часто можно выявить с помощью скринингового теста. Следует обратить внимание на следующие симптомы: появление вагинального кровотечения между менструациями, изменения в характере выделений из влагалища, дискомфорт или боль в нижней части спины, живота и области таза.

Рак печени

Часто его симптомы связаны с проблемами пищеварения.

"Они могут включать тошноту, рвоту, более светлый стул, более тёмную мочу и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи", — отметил Воробьёв.

У некоторых пациентов могут возникнуть следующие признаки: отёчность в правом верхнем квадранте живота, ощущение боли в этой области и вздутие живота, не связанные с приёмом пищи.

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Симптомы рака кишечника.