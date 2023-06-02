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Врач-онколог Воробьёв перечислил гражданам РФ признаки трёх опасных видов рака

1:48
Здоровье

Некоторые виды рака называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными. Чтобы увеличить вероятность успешного лечения заболевания, крайне важно определить его на самом раннем этапе. Однако в некоторых ситуациях это представляет определённые сложности, поскольку первые признаки могут быть ошибочно приняты за симптомы менее серьёзных состояний.

Врач-онколог Воробьёв перечислил гражданам РФ признаки трёх опасных видов рака
Фото: Fotodom.ru

Врач-онколог Андрей Воробьёв поделился признаками опасных видов рака.

Рак кишечника

Он известен как как колоректальный рак. Тревожными симптомами болезни являются постоянная боль в животе, его вздутие, спазмы и изменения в работе кишечника (запор, диарея, более жидкий стул).

"Вы также можете ощущать кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес", — отмечает врач в беседе с "МедикФорумом".

Рак шейки матки

Его часто можно выявить с помощью скринингового теста. Следует обратить внимание на следующие симптомы: появление вагинального кровотечения между менструациями, изменения в характере выделений из влагалища, дискомфорт или боль в нижней части спины, живота и области таза.

Рак печени

Часто его симптомы связаны с проблемами пищеварения.

"Они могут включать тошноту, рвоту, более светлый стул, более тёмную мочу и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи", — отметил Воробьёв.

У некоторых пациентов могут возникнуть следующие признаки: отёчность в правом верхнем квадранте живота, ощущение боли в этой области и вздутие живота, не связанные с приёмом пищи.

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Симптомы рака кишечника.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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