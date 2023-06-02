Некоторые виды рака называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными. Чтобы увеличить вероятность успешного лечения заболевания, крайне важно определить его на самом раннем этапе. Однако в некоторых ситуациях это представляет определённые сложности, поскольку первые признаки могут быть ошибочно приняты за симптомы менее серьёзных состояний.
Врач-онколог Андрей Воробьёв поделился признаками опасных видов рака.
Рак кишечника
Он известен как как колоректальный рак. Тревожными симптомами болезни являются постоянная боль в животе, его вздутие, спазмы и изменения в работе кишечника (запор, диарея, более жидкий стул).
"Вы также можете ощущать кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес", — отмечает врач в беседе с "МедикФорумом".
Рак шейки матки
Его часто можно выявить с помощью скринингового теста. Следует обратить внимание на следующие симптомы: появление вагинального кровотечения между менструациями, изменения в характере выделений из влагалища, дискомфорт или боль в нижней части спины, живота и области таза.
Рак печени
Часто его симптомы связаны с проблемами пищеварения.
"Они могут включать тошноту, рвоту, более светлый стул, более тёмную мочу и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи", — отметил Воробьёв.
У некоторых пациентов могут возникнуть следующие признаки: отёчность в правом верхнем квадранте живота, ощущение боли в этой области и вздутие живота, не связанные с приёмом пищи.
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