Daily Express: эксперты перечислили симптомы рака кишечника человека

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Национальной службе здравоохранения Великобритании сообщили о признаках запущенного рака кишечника. Эксперты подчёркивают, что даже на поздних стадиях заболевание может протекать без видимых симптомов. Однако существуют признаки, на которые нельзя закрывать глаза. Об этом информирует издание Daily Express.

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Известно, что пациенты часто узнают о раке кишечника уже тогда, когда он распространяется на другие органы. Если без объяснимой причины резко начинает снижаться вес, следует быть бдительным. Постоянная усталость может быть одним из симптомов онкологии, обусловленных гибелью клеток в организме.

Рак кишечника способен вызывать анемию, возникающую из-за дефицита железа или внутренних кровотечений. Также онкология проявляется болями в различных частях тела.

Проблемы со стулом могут возникать при раке кишечника, даже если пациент не меняет свой рацион и не употребляет вредные продукты.

Если начинают проявляться подобные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу.

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Симптомы РАКА Кишечника. Как понять что у тебя рак кишечника на ранних стадиях