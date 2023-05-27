Давным-давно было установлено, что умеренное употребление кофеина помогает поддерживать бодрость и обладает множеством полезных свойств. Однако чрезмерное потребление этого вещества может негативно сказаться на здоровье, сообщает РИА ФАН.
Результаты исследований показали, что употребление кофе более четырёх раз в день может привести к преждевременной смерти. Кроме того, рекомендуется избегать употребления кофеина натощак, так как это может вызвать проблемы с пищеварением, например, желудочные спазмы.
Людям с повышенным артериальным давлением также следует воздерживаться от употребления кофе, поскольку изменения давления, вызванные кофеином, могут привести к учащенному сердцебиению.
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