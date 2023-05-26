Доктор Барбара Коваленко, специалист по питанию, и диетолог Бриджит Макдональд назвали две основные ошибки, которые часто допускают люди, сидящие на диете, сообщает портал Shefinds.
Первая ошибка заключается в пропуске приёма пищи. Несмотря на важность употребления меньшего количества калорий, их дефицит или пропуск приёмов пищи могут нанести вред организму и привести к обратному эффекту.
"Пропуск приёма пищи и длительные перерывы между приёмами могут замедлить метаболизм, так как это нарушает естественный метаболический ритм и заставляет организм перейти в режим голодания, что приводит к замедлению обмена веществ для экономии энергии", — рассказала Коваленко.
Вторая ошибка заключается в хроническом стрессе во время диеты. Нервное напряжение также замедляет метаболизм человека. Это происходит из-за влияния гормона стресса — кортизола, который способствует накоплению жира.
В результате вес не только может остановиться, но и начать увеличиваться. По словам врачей, чтобы справиться со стрессом, помогут йога и различные медитативные практики.
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