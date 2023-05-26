Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
MF: онколог Воробьёв объяснил, какие продукты провоцируют риск развития рака
Полковник Арзанов: Азербайджан готовит массовую этническую чистку в Нагорном Карабахе
Концерт группы "Сплин" по неизвестной причине отменили в Архангельске
Врач РФ Тарадаева рассказала, как правильно хранить суши, чтобы избежать отравления
Саудовская Аравия обогнала США по продаже дизтоплива благодаря России
Химчистка салона: почему это опасно для кондиционера
ТурПром: "Анекс-Тур" расширил программы на самое комфортное побережье Турции у Эгейского моря
МИД России вызвал американских дипломатов из-за заявления Салливана об ударах по Крыму
NDP: Польша превращается в Укрополь из-за оккупации страны украинскими беженцами

Диетологи назвали две главных ошибки людей, сидящих на диете

1:14
Здоровье

Доктор Барбара Коваленко, специалист по питанию, и диетолог Бриджит Макдональд назвали две основные ошибки, которые часто допускают люди, сидящие на диете, сообщает портал Shefinds.

Диетологи назвали две главных ошибки людей, сидящих на диете
Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Первая ошибка заключается в пропуске приёма пищи. Несмотря на важность употребления меньшего количества калорий, их дефицит или пропуск приёмов пищи могут нанести вред организму и привести к обратному эффекту.

"Пропуск приёма пищи и длительные перерывы между приёмами могут замедлить метаболизм, так как это нарушает естественный метаболический ритм и заставляет организм перейти в режим голодания, что приводит к замедлению обмена веществ для экономии энергии", — рассказала Коваленко.

Вторая ошибка заключается в хроническом стрессе во время диеты. Нервное напряжение также замедляет метаболизм человека. Это происходит из-за влияния гормона стресса — кортизола, который способствует накоплению жира.

В результате вес не только может остановиться, но и начать увеличиваться. По словам врачей, чтобы справиться со стрессом, помогут йога и различные медитативные практики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как похудеть правильно: 5 неочевидных ошибок при похудении. Как похудеть легко?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
NDP: Польша превращается в Укрополь из-за оккупации страны украинскими беженцами
МИД России вызвал американских дипломатов из-за заявления Салливана об ударах по Крыму
Продюсер Сергей Сельянов рассказал о нереализованных при жизни проектах Алексея Балабанова
Стоматолог объяснил, как спасти выбитый зуб ребёнка
Лариса Долина напугала Марию Максакову* в лифте: "То ли недавно эксгумировали, то ли сама выкопалась"
МК: продюсер из РФ Игорь Сандлер заявил о "двойном дне" Лаймы Вайкуле
Bloomberg: чиновники из Нидерландов раскрыли подробности передачи F-16 Украине
Жена военнослужащего СВО пригрозила взорвать здание администрации в Кировской области
Курский губернатор Старовойт: посёлок Тёткино обстреляли двадцатью снарядами
Strategic Culture: крупная победа России заставила британского главу минобороны Уоллеса срочно прилететь в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников