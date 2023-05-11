Врач Надежда Петраш назвала несколько внешних признаков "сделанных" губ

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота

Хирург, косметолог Надежда Петраш назвала несколько признаков, по которым можно понять, что у женщины "сделанные" губы. Она отметила, что естественные губы имеют некоторые свойства, которые исчезают после посещения косметолога и ввода гиалуроновой кислоты.

Фото: https://oir.mobi/

Специалист сообщила, что натуральные губы имеют складки, которые визуально кажутся прозрачными. А после увеличения данные они исчезанию и становится виден валик, в который вводился препарат. Об этом сообщает Газета.Ru.

Также Петраш рассказала о так называемой линии Риккетса, пропорции которой нарушаются при искусственном увеличении.

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