Хирург, косметолог Надежда Петраш назвала несколько признаков, по которым можно понять, что у женщины "сделанные" губы. Она отметила, что естественные губы имеют некоторые свойства, которые исчезают после посещения косметолога и ввода гиалуроновой кислоты.
Специалист сообщила, что натуральные губы имеют складки, которые визуально кажутся прозрачными. А после увеличения данные они исчезанию и становится виден валик, в который вводился препарат. Об этом сообщает Газета.Ru.
Также Петраш рассказала о так называемой линии Риккетса, пропорции которой нарушаются при искусственном увеличении.
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