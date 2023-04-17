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Ирина Гусакова

Косметолог: Плампер для губ может дать эффект "воспалённого рта”

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Если хочется иметь пухлые объёмные губы, но нет желания делать инъекции, то неплохой альтернативой могут стать пламперы. О том, что это такое и какие есть нюансы, рассказала читателям Pravda.Ru косметолог, дерматолог Татьяна Серебрякова.

Косметолог: Плампер для губ может дать эффект "воспалённого рта”

Пламперы: какого эффекта ждать

Пламперы — это средства, которые усиливают кровообращение в области губ, за счёт чего происходит визуальное улучшение и усиление их цвета. Губы приобретают естественную и сексуальную припухлость.

Эти средства хорошо использовать женщинам с бледным цветом кожи. Чтобы сделать губы более объёмными, дерматолог рекомендует сделать скрабирование, то есть лёгкое отшелушивание специальными средствами. Это косметические препараты на основе масла и мягкого отшелушивающего компонента. Далее следует нанести увлажняющее или восстанавливающее средство для губ, а уже после этого использовать плампер. Тогда удастся достичь максимально красивого эффекта. Если нанести плампер на сухую и потрескавшуюся кожу губ, то можно вызвать раздражение.

Красивая "припухлость” эстетично выигрышно смотрится на красивой форме губ. Если форма губ от природы на самая изящная, то использование плампера может дать эффект "воспалённого рта”, и это будет не очень удачно смотреться. Поэтому желательно экспериментировать с процедурой нанесения плампера в домашних условиях и в спокойной обстановке, чтобы понаблюдать за реакцией и эффектом. Не стоит впервые это делать, когда вы в спешке собираетесь на какое-нибудь важное мероприятие.

Учитывайте, что при использовании пламперов на постоянной основе возможна аллергическая реакция. Она возникает у людей, склонных к аллергии.

Ещё одно частое явление при использовании пламперов — периоральный дерматит. Это пятнистые высыпания в области рта, от которых бывает очень трудно избавиться. При подобных реакциях нужно обратиться к врачам — дерматологам или косметологам.

Системный уход за губами включает в себя использование высококачественных препаратов для увлажнения и восстановления кожи губ. Кроме того, для целостного подхода важно следить за общим количеством витаминов и корректировать дефицитные состояния.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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