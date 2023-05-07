Анита Раджа назвала четыре признака рака лёгких, которые проявляются по утрам

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наиболее выраженным симптомом рака лёгких является мучительный кашель. Однако некоторые признаки онкологии могут появляться сразу после пробуждения. Об этом рассказала специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании, доктор Анита Раджа.

Фото: fb.ru

Если на протяжении трёх недель по утрам отмечается повышенное потоотделение, лихорадка, а также сухой кашель, то нужно срочно обратиться к врачу.

"Если в мокроте появляется кровь, это может указывать на рак лёгких", - указала доктор в беседе с Daily Express.

Раджа подчеркнула, что при злокачественной опухоли со временем кашель усиливается, появляются боли в грудной клетке и одышка. Кроме того, у человека пропадает аппетит, деформируются пальцы рук, отекает лицо и шея.

На ранней стадии рак лёгких практически никак себя не проявляет, что затрудняет диагностику этого заболевания, отметила доктор. Однако есть несколько способов, которые помогают снизить риск развития онкологии. Во-первых, необходимо отказаться от вредных привычек. Во-вторых, следует употреблять больше фруктов и овощей. Также стоит избегать воздействия токсичных химических веществ на рабочем месте.

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