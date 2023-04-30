Эксперты из Cancer Research UK назвали необычный признак развития рака. Ночное потоотделение может указывать на заболевание. Об этом пишет The Sun.
Если человек просыпается в поту и страдает от кашля, который иногда сопровождается кровью, то, скорее всего, онкология развивается в лёгких. Учёные объясняют, что опухоль может вызвать нагревание тела и обильное потоотделение, что обычно связано с инфекцией.
Рак лёгких проявляется ещё несколькими распространёнными симптомами, которые выделяют специалисты. Среди них изменения в кашле, одышка, боли в груди, нарушения в работе органов грудной клетки, утрата аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.
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