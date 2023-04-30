The Sun: учёные назвали симптом рака, который появляется после пробуждения

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты из Cancer Research UK назвали необычный признак развития рака. Ночное потоотделение может указывать на заболевание. Об этом пишет The Sun.

Если человек просыпается в поту и страдает от кашля, который иногда сопровождается кровью, то, скорее всего, онкология развивается в лёгких. Учёные объясняют, что опухоль может вызвать нагревание тела и обильное потоотделение, что обычно связано с инфекцией.

Рак лёгких проявляется ещё несколькими распространёнными симптомами, которые выделяют специалисты. Среди них изменения в кашле, одышка, боли в груди, нарушения в работе органов грудной клетки, утрата аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

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Симптомы рака лёгких