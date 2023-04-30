Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гастроэнтеролог: от употребления алкоголя с шашлыками сильнее всего страдает один из органов
The Times: ВСУ не готовы к масштабному наступлению, но у Зеленского нет выбора
Исследователи выяснили, как кофе помогает здоровью
Администрация Оренбурга привлекла к созданию нового визуального концепта города студента 
РВ: в Бахмуте уничтожены "Рэмбо" из Канады
Минобороны: свыше 200 элитных спецназовцев ВСУ уничтожены ракетным ударом в Константиновке
Defence24: Британия собирается передать Киеву ракеты дальностью от 100 до 300 км
Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков
Пользователи Сети возмутились, услышав угрозы Зеленского насчёт россиян в Крыму

The Sun: учёные назвали симптом рака, который появляется после пробуждения

0:49
Здоровье

Эксперты из Cancer Research UK назвали необычный признак развития рака. Ночное потоотделение может указывать на заболевание. Об этом пишет The Sun.

The Sun: учёные назвали симптом рака, который появляется после пробуждения

Если человек просыпается в поту и страдает от кашля, который иногда сопровождается кровью, то, скорее всего, онкология развивается в лёгких. Учёные объясняют, что опухоль может вызвать нагревание тела и обильное потоотделение, что обычно связано с инфекцией.

Рак лёгких проявляется ещё несколькими распространёнными симптомами, которые выделяют специалисты. Среди них изменения в кашле, одышка, боли в груди, нарушения в работе органов грудной клетки, утрата аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Симптомы рака лёгких
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
ВСУ начали наступление на Крым: ответ РФ будет болезненным

Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.

Кнутов заявил, что ударом по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым
МедикФорум: врач Южнова назвала гражданам РФ продукты, от которых следует отказаться для здоровья печени
О том, какие продукты лучше не есть для защиты печени, рассказала гепатолог
"Путин в курсе. Нужно сжигать Украину": как и почему БПЛА снова атаковал Севастополь
Один против толпы боевиков: солдат ВС РФ чудом выжил после автоматной очереди в голову
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
Как с мостом и крейсером "Москва": атакой на Севастополь управлял самолёт НАТО
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Последние материалы
Собаке можно есть персики и нужно, но только если вы их приготовите для питомца сами
Минобороны: свыше 200 элитных спецназовцев ВСУ уничтожены ракетным ударом в Константиновке
Defence24: Британия собирается передать Киеву ракеты дальностью от 100 до 300 км
Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков
Пользователи Сети возмутились, услышав угрозы Зеленского насчёт россиян в Крыму
Марков рассказал о начале арестов людей из правительственной либеральной команды
Спикер ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была проведена в рамках подготовки к контрнаступлению
Ходаковский рассказал, что до СВО борцы с Украиной не пользовались поддержкой в Белгородской области
Страна.ua: в Одессе обнаружили погибшую россиянку и её дочь
Die Zeit: Зеленский подтвердил — киевский режим сознательно выбрал войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников