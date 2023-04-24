Врач Мясников назвал железодефицитную анемию неочевидным признаком рака у мужчин

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" российский врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл необычный признак рака у мужчин. Он указал на то, что железодефицитная анемия может свидетельствовать о возможном развитии онкологического заболевания.

Эксперт пояснил, что многие привыкли считать анемию обычной "рутиной". В то же время каждая чётвертая женщина страдает от дефицита железа из-за потерь крови во время менструации, что приводит к снижению уровня гемоглобина.

Врач подчеркнул, что мужчинам следует пройти колоно-гастроскопию даже при незначительном проявлении железодефицитной анемии, так как это может быть симптомом язвы, полипа или даже рака.

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Мясников: от чего бывает рак